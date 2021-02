Hannover

Corona: Impfungen laufen in Hannover trotz Schnees weiter

07.02.2021, 20:20 Uhr | dpa

Trotz des massiven Wintereinbruchs finden Impfungen gegen das Coronavirus im gemeinsamen Impfzentrum der Stadt und der Region Hannover auch am Montag statt. Impftermine können aber im Notfall um einen Tag verschoben werden, wie die Stadt Hannover am Sonntagabend mitteilte. Wer eine Terminbestätigung erhalten habe, aber aufgrund der Witterung nicht zum Impfzentrum anreisen könne, erhalte demnach die Möglichkeit, auch am Dienstag zur gleichen vereinbarten Uhrzeit geimpft zu werden. Dazu müssen Bürgerinnen und Bürger ihre Terminbestätigung mitbringen.