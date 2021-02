Hannover

Technisches Hilfswerk leistet Akkordarbeit im Schneesturm

08.02.2021, 11:50 Uhr | dpa

Dauereinsatz für Freiwillige: Das Technische Hilfswerk (THW) hat während des Schneesturms in Niedersachsen und Bremen Rettungsdienste durch den Schnee gelotst, Schienen enteist, Dächer von Schneelasten befreit und Fahrzeuge aus den Schneemassen gezogen. Die THW-Kräfte in Salzgitter begleiteten die Rettungswagen, um diese notfalls freizuschleppen, wie das THW am Montag mitteilte.

Viele Ortsverbände wurden demnach von der Polizei angefordert, um Autobahnauffahrten- und abschnitte zu sperren, weil die Spuren nicht mehr befahrbar waren. Zur Unterstützung der Polizei schleppten die THW-Kräfte zahlreiche festgefahrene Fahrzeuge auf Autobahnen frei.

In Osnabrück übernahmen die Helferinnen und Helfer den Transport von Lebensmitteln für ein Klinikum, weil der Lieferdienst wegen der Schneelage nicht zur Klinik fahren konnte.

Stundenlang seien die Einsatzkräfte der Ortsverbände Delmenhorst, Bremen, Osterholz-Scharmbeck und Bassum im Einsatz gewesen, um Weichen zu enteisen. Die THW-Kräfte aus Achim, Bad Fallingbostel und Soltau wurden von der Feuerwehr gerufen, weil ein Dach drohte, unter der Schneelast einzubrechen.

Das THW, die Zivilschutzorganisation des Bundes, wird seit 70 Jahren hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen. Rund 80 000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind der Organisation zufolge bundesweit in 668 Ortsverbänden aktiv. In Niedersachsen und Bremen seien 11 000 THW-Kräfte in 79 Ortsverbänden organisiert.