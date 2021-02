Hannover

Iker Romero verlässt Hannovers Handballer nach der Saison

09.02.2021, 16:55 Uhr | dpa

Der frühere spanische Handball-Nationalspieler und aktuelle Co-Trainer Iker Romero verlässt die TSV Hannover-Burgdorf am Saisonende. "Iker äußerte bei uns den Wunsch den Vertrag nicht verlängern zu wollen, um eine andere Chance wahrzunehmen. Dem wollen wir nicht im Wege stehen", wird der Sportliche Leiter des Erstligisten, Sven-Sören Christophersen, in einer Club-Mitteilung am Dienstag zitiert. Romero ist seit vier Jahren Assistent von Chefcoach Carlos Ortega bei Hannover-Burgdorf und trainiert bei den Niedersachsen auch die A-Jugend.