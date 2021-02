Hannover

Twumasi fehlt Hannover 96 verletzt - Frantz und Evina dabei

09.02.2021, 18:07 Uhr | dpa

Stürmer Patrick Twumasi wird Hannover 96 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige hat sich beim 2:1-Erfolg im Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig am Samstag einen Faserriss an der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. "Er wird die nächsten zwei bis drei Wochen ausfallen", sagte 96-Trainer Kenan Kocak.

Vizekapitän Mike Frantz und Franck Evina trainieren nach langen Verletzungspausen dagegen seit Dienstag wieder mit dem Team. Besonders die Rückkehr von Frantz freut Kocak. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler – eine Persönlichkeit, die auch in der Kabine sehr wichtig ist", sagte er. Frantz hatte sich Ende Oktober vergangenen Jahres am Oberschenkel verletzt, Evina laborierte an einem Teilriss des Außenbandes.