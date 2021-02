Hannover

Warnstreik wegen Beschäftigungssicherungstarifvertrag

11.02.2021, 01:49 Uhr | dpa

Im Streit um Hannovers Beschäftigungssicherungstarifvertrag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Landeshauptstadt für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Er gehe davon aus, dass sich "deutlich über 3000" Beschäftigte an dem ganztägigen Warnstreik beteiligen werden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Harald Memenga. Alle 9000 Beschäftigten der Stadt seien zum Warnstreik aufgerufen, ausgenommen seien die Notfallbetreuung in Kitas und Beschäftigte in Corona-Impfzentren. In der Pandemie sollen sich die Streikenden nicht treffen, sondern im digitalen Stream zusammenkommen.

Hintergrund ist nach Gewerkschaftsangaben, dass in den Verhandlungen für einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag kein annehmbares Angebot des Arbeitgebers vorliege. "Wir müssen jetzt ein klares Zeichen setzen, um der Arbeitgeberseite deutlich zu machen, wie wichtig dieser Tarifvertrag für alle Beschäftigten ist", sagte Memenga. Es gehe um Privatisierungs- und Ausgliederungsschutz, Gesundheitsschutz, Regelungen zur Digitalisierung und Erschwerniszuschläge.

Der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung ist nach Gewerkschaftsangaben seit über 15 Jahren ein "Erfolgsmodell". Er schütze die Beschäftigten und ihre Arbeitsplätze und verhindere, dass die Stadt Hannover durch Privatisierung zerstückelt werde. Der Vertrag sollte schon im Frühjahr 2020 neu verhandelt werden, wurde aber wegen der Pandemie um ein halbes Jahr verlängert.