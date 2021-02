Hannover

Kein Präsenzunterricht im Landkreis Wesermarsch

15.02.2021, 09:26 Uhr | dpa

Wegen einer Welle an Corona-Infektionen ist im Landkreis Wesermarsch ab Montag der Präsenzunterricht an den Schulen abgesagt worden. Die Maßnahme gilt zunächst bis Ende der Woche, wie die Kreisverwaltung in Brake mitteilte. "Die Schülerinnen und Schüler lernen ausschließlich zu Hause im Distanzunterricht." Es gebe aber weiterhin eine Notbetreuung. Mit rechnerisch 245 Corona-Fälle auf 100 000 Einwohner in einer Woche wies der Kreis zwischen Bremen und der Wesermündung mit Stand Sonntag (9.00 Uhr) die höchste Infektionsrate in Niedersachsen auf.

Wie die Verwaltung in Brake am Freitag mitgeteilt hatte, hängt ein Teil der neuen Fälle mit Erkrankungen in einem Verbrauchermarkt zusammen. Auch habe es Infektionen in einer Behinderteneinrichtung gegeben. Landrat Thomas Brückmann (parteilos) rief die Bevölkerung auf, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, um von dem "unrühmlichen Höchststand" wieder herunterzukommen.