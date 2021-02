Hannover

188 Angriffe auf Justiz-Mitarbeiter im vergangenen Jahr

17.02.2021, 05:53 Uhr | dpa

Von Beleidigungen bis Bombendrohungen: Im vergangenen Jahr hat es 188 Übergriffe auf Mitarbeiter der niedersächsischen Justiz gegeben. Diese Bilanz zieht nach Informationen des Politikjournals "Rundblick" (Mittwoch) das Justizministerium nach einer internen Auswertung. Demnach wurden in 65 Fällen Mitarbeiter der Justiz bedroht. Es habe 7 tätliche Angriffe gegeben.

Die Vorkommnisse seien so verschieden wie erschreckend, berichtete Ministeriumssprecher Christian Lauenstein dem "Rundblick". So wurden beispielsweise Richter mit dem Tode bedroht. Beleidigungen seien sowohl per Brief und E-Mail eingegangen als auch persönlich vor Ort ausgesprochen worden. Bei Einlasskontrollen wurden etwa Butterfly-Messer, Schlagringe und Schlagstöcke oder Elektroschocker beschlagnahmt.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagte dem Politikjournal: "Es war schon immer so, dass die Justiz als Projektionsfläche von Aggressionen herhalten musste. Aber die Zahl und die Intensität der Übergriffe nimmt zu, das ist leider so." Umso wichtiger sei es deshalb, ein klares Bild von der Lage zu haben und deutlich zu machen, dass die Justiz derartige Übergriffe nicht dulde und nicht tatenlos zusehe, meinte die Ministerin.

Seit einem Jahr werden Beleidigungen und Bedrohungen gegen Mitarbeiter der Gerichte in Niedersachsen genauer als bisher erfasst. Einem Erlass des Justizministeriums zufolge sollen alle Vorfälle angezeigt werden, auch Übergriffe in den sozialen Netzwerken. Zuvor hatten die Behörden lediglich außergewöhnliche Vorkommnisse wie Bombendrohungen oder Waffenfunde gemeldet.

Nach und nach werden die baulichen Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg und beim Amtsgericht Hameln seien im vergangenen Jahr umfangreiche Umbauarbeiten in den Eingangsbereichen abgeschlossen worden, berichtete das Ministerium weiter. Als nächstes seien die Amtsgerichte Braunschweig, Hann. Münden, Norden, Uelzen und Wolfsburg sowie das Landgericht Braunschweig dran.