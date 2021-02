Hannover

Handball: Hannover besiegt Nordhorn im Niedersachsen-Duell

21.02.2021, 18:20 Uhr | dpa

Die TSV Hannover-Burgdorf hat das Niedersachsen-Duell gegen die HSG Nordhorn-Lingen klar für sich entschieden. Die Gastgeber gewannen am Sonntag mit 31:22 (18:14) und feierten damit den ersten Sieg in diesem Jahr. Zuvor hatte Hannover drei Partien in Serie verloren, durch den Sieg verhinderte das Team von Trainer Carlos Ortega ein Abrutschen in den Tabellenkeller der Handball-Bundesliga. Bester Werfer bei den Hausherren war Vincent Büchner mit sechs Treffern. Bei den insgesamt enttäuschenden Gästen kam Robert Weber auf fünf Tore. Für die HSG Nordhorn-Lingen bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.