Hannover

Kommission macht Vorschläge zur medizinischen Versorgung

22.02.2021, 03:11 Uhr | dpa

Wie kann die medizinische Versorgung in Niedersachsen weiterhin sichergestellt werden - gerade auf dem Land? Mit dieser Frage hat sich eine Kommission des Landtags zwei Jahre lang beschäftigt. Am heutigen Montag schließt sie ihre Beratungen ab. Der SPD-Abgeordnete Uwe Schwarz und der CDU-Abgeordnete Volker Meyer stellen die Ergebnisse im Anschluss vor.

Im Hintergrund der Beratungen stand, dass die Versorgung insbesondere in ländlichen Gebieten immer schwieriger wird. In einem Modellprojekt testet Niedersachsen deswegen bereits regionale Versorgungszentren, außerdem soll eine Landarztquote kommen. Damit könnte das Land einen Teil der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, sich in einem unterversorgten Gebiet niederzulassen.