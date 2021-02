Hannover

Streit am Maschsee: Ein Schwerverletzter im Krankenhaus

22.02.2021, 20:25 Uhr | dpa

Bei einem gewalttätigen Streit am Ufer des Maschsees in Hannover mit mehreren Beteiligten ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. Er erlitt bei der Auseinandersetzung am frühen Abend vermutlich Stichverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie Pressesprecher Michael Bertram berichtete. Zu dem Opfer sowie dem oder den Tätern und auch zu möglichen Motiven konnte er zunächst keine Angaben machen. Das Ufer und die angrenzende Wasserfläche sollten noch am Abend nach Spuren und möglichen Tatwaffen abgesucht werden. Es gab zudem Zeugen, deren Aussagen ausgewertet werden sollten.