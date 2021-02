Munster

38,4 Millionen Euro für Beseitigung von C-Waffen-Resten

24.02.2021, 16:45 Uhr | dpa

„Betreten verboten“ steht unter anderem auf einem Schild vor einem Zelt am Dethlinger Teich. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das niedersächsische Umweltministerium stellt 38,4 Millionen Euro für die Sanierung des Dethlinger Teichs bereit. "Die Belastung des Dethlinger Teichs durch Kampfmittel ist schon länger bekannt. Die Herausforderung der Sanierung ist eine Gemeinschaftsaufgabe und große Verantwortung", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch bei der Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Heidekreis. Es sei froh, dass die Sanierung dieser bundesweit einmaligen Rüstungsaltlast finanziell gesichert sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Teich unweit von Munster zugeschüttet worden.

Eine Untersuchung eines benachbarten Grundgewässers anhand von 150 Messstellen hatte eine massive Belastung mit Kampfstoff-Abbauprodukten ergeben, wie es in einer Mitteilung hieß. Bei der anschließenden Erkundung des Teichs zwischen September 2019 und April 2020 an drei Teilflächen wurden insgesamt 2552 Teile Kampfstoffmunition geborgen. Das Ministerium geht davon aus, dass sich mehr als 100 000 verschiedene Kampfmittel in dem zehn bis zwölf Meter tiefen Teich befinden. "Die Funde zeigen einmal mehr, dass eine umfassende Sanierung der richtige und notwendige nächste Schritt ist - um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten, aber auch, um die Belastung des Grundwassers und der Umwelt zu mindern", sagte Lies.

Die Sanierung soll im Herbst starten und ist für fünf Jahre angesetzt. In den vergangenen Jahren hatte das Ministerium bereits 10,3 Millionen Euro bereitgestellt, an denen der Heidekreis mit 1,1 Millionen Euro beteiligt war. Der Bund beteiligt sich ebenfalls an den Kosten.