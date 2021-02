Hannover

Althusmann will Discountern Druck machen wegen Werbung

25.02.2021, 12:42 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will gegen Discounter vorgehen, die im Corona-Lockdown verstärkt Waren wie Kleidung oder Spielzeug anbieten und dabei von der Schließung des klassischen Handels profitieren. Nach der Corona-Verordnung dürften die Discounter ihr Mischsortiment nicht ausweiten, betonte Althusmann am Donnerstag in Hannover. Allerdings gebe es aktuell Anzeigen der großen Lebensmittelketten für solche Waren. "Ich kann es nicht dulden, dass einseitig die Situation ausgenutzt wird." Stichprobenartig sollten die Ordnungsämter prüfen, ob das Sortiment ungerechtfertigterweise erweitert wurde.

"Ich appelliere an Aldi, Lidl und andere, ihr Mischsortiment nicht zu erweitern, sonst kommt es zur Benachteiligung des Handels", sagte Althusmann. Viele Händler hätten unter dem Lockdown bereits massiv gelitten. Er werde die Einzelhandelskonzerne um eine Stellungnahme bitten. Ein großes Problem sehe er in der Werbung ausgerechnet für Waren, die nicht zum Lebensmittelbereich gehörten.