Hannover

FDP fordert schnelle Nachfolge für Reimann

01.03.2021, 17:46 Uhr | dpa

Die FDP im niedersächsischen Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, die Nachfolge der zurückgetretenen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) schnell zu klären. "In der aktuellen Krise ist es wichtig, dass die Vakanz schnell beendet wird. Die Krise erfordert, dass jetzt jemand nicht aus rein parteipolitischen Erwägungen, sondern aufgrund von einschlägigen Qualifikationen und mit Managementkompetenz berufen wird", erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag. Reimanns Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen löse "bei uns natürlich Sorge um sie aus". Die FDP hatte wegen Pannen im Corona-Krisenmanagement schon Ende Januar einen Wechsel an der Spitze des Gesundheitsministeriums gefordert.