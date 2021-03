Hannover

Weil gibt Reimann-Nachfolge noch am Dienstag bekannt

02.03.2021, 09:58 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will noch am Dienstag bekanntgeben, wer das Amt der zurückgetretenen Gesundheitsministerin Carola Reimann übernimmt. Der SPD-Politiker werde dazu um 12.00 Uhr in Hannover vor die Presse treten, kündigte eine Regierungssprecherin an. Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass die frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Daniela Behrens, das Amt übernehmen solle. Behrens leitet derzeit die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium. Reimann hatte am Montag überraschend ihren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen bekanntgegeben.