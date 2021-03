Hannover

Neue Gesundheitsministerin Behrens wird vereidigt

05.03.2021, 02:39 Uhr | dpa

Niedersachsens neue Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens soll heute (ab 10.00 Uhr) im Landtag in Hannover vereidigt werden. Ministerpräsident Stephan Weil hatte die SPD-Politikerin als Nachfolgerin von Carola Reimann vorgeschlagen, die das Amt am Montag aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Behrens war von 2013 bis 2017 bereits als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Niedersachsens Landespolitik. Zuletzt leitete sie die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium. Als erste Ziele hat sie eine Stärkung der Corona-Impfkampagne und die Entwicklung einer Teststrategie genannt.