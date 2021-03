Hannover

Kultusminister Tonne spricht vor Corona-Sonderausschuss

08.03.2021, 00:22 Uhr | dpa

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne spricht heute im Sonderausschuss des Landtags zur Covid-19-Pandemie. Der SPD-Politiker gebe dann einen "Überblick aus seinem Zuständigkeitsbereich", teilte das Ministerium mit. Die Schulen in Niedersachsen weiten ihren Betrieb vom 15. März an wieder aus: Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling. Sie kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück. Eine Woche später, vom 22. März an, sollen dann alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt ab Montag wieder die Präsenzpflicht.