Hannover

Corona-Lockerungen im Land treten in Kraft

08.03.2021, 03:23 Uhr | dpa

In Niedersachsen gelten von heute an wie angekündigt deutlich gelockerte Corona-Regeln. So dürfen sich wieder bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen - in Regionen, deren Sieben-Tage-Wert zwischen 35 und 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche liegt. Bei einer Inzidenz bis 35 können Treffen von höchstens 10 Personen aus insgesamt drei Haushalten zugelassen werden.

Bei einer Inzidenz unter 100 greifen zudem weitere Lockerungen: Die Geschäfte dürfen für Terminshopping öffnen, die Kitas kehren in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück, in den Schulen gilt für Grundschüler und Abschlussklassen wieder die Präsenzpflicht, Museen und Zoos dürfen mit halber Kapazität und Anmeldepflicht öffnen, Individualsport ist unter Einhaltung der Kontaktregeln erlaubt und Kinder bis 14 Jahre dürfen draußen auch in Gruppen von bis zu 20 Personen Sport treiben.

Bund und Länder hatten den Rahmen dieser Öffnungsschritte unter der Woche miteinander abgestimmt. In einigen Bereichen, etwa bei den Schulen und Kitas, konnte aber jedes Land selbst entscheiden, wie es die Lockerungen genau umsetzen will.