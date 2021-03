Hannover

Eine Million Euro für Kulturkirchen

12.03.2021, 08:44 Uhr | dpa

Ausgewählte Kirchen in Niedersachsen und Bremen werden wegen ihrer besonderen Kulturarbeit über vier Jahre mit insgesamt einer Million Euro gefördert. Die Förderung ziele auf die Begegnung von Kirche und Theologie mit zeitgenössischer Kunst, teilten die evangelische Landeskirche Hannovers und die Hanns-Lilje-Stiftung am Freitag mit. Die Pauluskirche Bremerhaven, die Kulturkirche St. Johannis in Buchholz im Landkreis Harburg, die Apostel-und-Markus-Kirchengemeinde Hannover und das Literaturhaus Jakobi-Kirche Hildesheim erhielten insgesamt jeweils 240 000 Euro. Die Johannis-Gemeinde Göttingen werde in der Zeit mit jährlich 15 000 Euro gefördert.

Die vier "signifikanten Kulturkirchen" in Bremerhaven, Buchholz, Hannover und Hildesheim hätten "herausragende Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst und Kultur geschaffen", sagte Stiftungs-Geschäftsführer Christoph Dahling-Sander. Sie arbeiteten professionell und auf hohem Niveau mit nichtkirchlichen Einrichtungen zusammen. Diese Arbeit solle weiter entwickelt werden. Oberlandeskirchenrat Klaus Grünwaldt und Matthias Surall, der Beauftragte für Kunst und Kultur der Landeskirche Hannovers, betonten: "Kirche kommt ohne Kultur nicht aus."