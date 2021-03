Hannover

Impfterminvergabe an Menschen ab 70 Jahren startet am Montag

12.03.2021, 13:39 Uhr | dpa

Von Montag an können Menschen ab 70 Jahren sich in Niedersachsen über das Impfportal oder die Hotline um einen Termin für die Corona-Schutzimpfung bemühen. Die Impfungen selber sollen dann ab Ende März beginnen, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag an. Ab Ende der kommenden Woche erhalten die insgesamt rund 750 000 Impfberechtigten nach Jahrgängen gestaffelt von der Landesregierung ein persönliches Anschreiben mit allen wichtigen Informationen für die Anmeldung.

Wochenweise werden zunächst die 79-, 78- und 77-Jährigen angeschrieben, in der Woche darauf die 76-, 75- und 74-Jährigen und schließlich alle übrigen ab dem Alter von 70 Jahren. Das soll verhindern, dass sich alle, die nun eine Impfung bekommen können, gleichzeitig um einen Termin bemühen. Eine Impfreihenfolge dem Alter nach wird es aber nicht geben, sagte die Ministerin. Aktuell sind die Impfzentren noch mit der Versorgung von Menschen über 80 beschäftigt, 60 000 stehen noch auf der Warteliste für einen Termin.

"Ab April werden in Niedersachsen auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte vermehrt impfen", sagte Behrens. Vor zwei Wochen bereits hatten erste Hausarztpraxen in Niedersachsen mit dem Impfen begonnen, sie setzen dies auch weiter fort. Ab Mitte April kommen dann schrittweise und in dem Umfang, in dem die Impfstofflieferungen zunehmen, weitere Praxen dazu.