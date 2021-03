Hannover

Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren Städten Niedersachsens

13.03.2021, 03:33 Uhr | dpa

Die Bürger in mehreren Städten Niedersachsens müssen sich am Samstag auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen: Unter anderem in Lüneburg, Salzgitter, Hameln, Stade, Verden und Buxtehude soll es Warnstreiks geben. Der Verkehr werde dadurch teilweise beeinträchtigt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen: Die Beschäftigten im privaten öffentlichen Nahverkehr verdienen laut Verdi bis zu fünf Euro pro Stunde weniger als ihre Kollegen bei den kommunalen Verkehrsbetrieben. Nach Angaben der Gewerkschaft fallen rund 2500 Beschäftigte unter den Tarifvertrag, am 18. März findet die nächste Verhandlungsrunde statt.

Die Arbeitgeber bieten bisher 50 Euro mehr im Monat rückwirkend zum 1. März, dann 2,0 Prozent Lohnerhöhung im Jahr 2022 und weitere 1,5 Prozent mehr im Jahr 2023, wie Uwe Gaßmann vom Arbeitgeberverband Niedersachsen (AVN) sagte. Wegen der Corona-Krise habe es Fahrgastrückgänge von bis zu 70 Prozent gegeben. Das Tarifangebot ist der Gewerkschaft zu gering.