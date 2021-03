Hannover

Gespräche zur Ausweisung der "roten Gebiete" gehen weiter

15.03.2021, 02:11 Uhr | dpa

Barbara Otte-Kinast (CDU), Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, spricht. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Etwa ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen gelten als überdüngt. Dazu, wie künftig der Zuschnitt dieser "roten Gebiete" aussehen soll, soll es in den nächsten Tagen eine weitere Verbandsanhörung geben. In der vergangenen Woche hatten das Landwirtschafts- und Umweltministerium größere Veränderungen bei den Gebieten angekündigt. Details wollen die beiden Minister Barbara Otte-Kinast (CDU) und Olaf Lies (SPD) heute (11.30 Uhr) bekannt geben.

Landwirte müssen laut Düngeverordnung die Düngung auf solchen Flächen pauschal um 20 Prozent reduzieren. Daher fordern sie, diese Gebiete regional so zuzuschneiden, dass möglichst nur die Verursacher der Überdüngung von den Einschränkungen betroffen sind. Überdüngung führt zu einer Belastung von Boden und Gewässern.