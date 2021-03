Hannover

Verband: Unterrichtsversorgung an Berufsschulen verbessern

19.03.2021, 07:02 Uhr | dpa

Die Unternehmerverbände Niedersachsen haben eine bessere Unterrichtsversorgung an Berufsschulen und mehr Personal gefordert, um das Ausbildungsniveau in der Corona-Krise zu sichern. Digitale Bildung müsse im Lehrplan verankert und weiterentwickelt, Lehrerinnen und Lehrer müssten weitergebildet werden, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, Volker Müller, in Hannover. Homeschooling sei vielfach "nur analoges Lernen zu Hause", kritisierte er. Auch müssten Schulen, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler technisch ausgerüstet sein.

Die Berufsausbildung in den Schulen müsse besser werden, "damit wir jeden erreichen", sagte Müller. Viele Unternehmen bildeten aber "trotz größter Herausforderungen" während der Pandemie aus, betonte er. "Denn sie wissen, dass jede und jeder Auszubildende weniger eine fehlende Fachkraft nach der Krise bedeutet." Besonders betroffen von der Krise seien Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, Kultur- und Veranstaltungssektor sowie der Handel. Hilfreich sei, dass die Bundesregierung die Ausbildungsplatzprämie für kleine und mittlere Unternehmen verlängert und für weitere Arbeitgeber geöffnet habe.

Unternehmen, die unter der Corona-Krise stark leiden, hätten nicht nur mit der Existenz- und Finanzfrage, sondern auch organisatorischen Problemen zu kämpfen, erklärte er. Die Frage sei beispielsweise, ob alle Ausbildungsinhalte vermittelt werden könnten und die Betreuung ausreiche, wenn von zu Hause aus gearbeitet werden müsse.

2020 waren landesweit weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als vor der Corona-Pandemie. Zu welchem Anteil der Rückgang von der Pandemie ausgelöst wurde, "können wir so genau nicht sagen", meinte Müller. "Es gibt einige sehr beliebte Ausbildungsberufe und sehr viele weniger oder sogar unbekannte oder auch unbeliebte Berufe. Hier müssen wir ran."