Hannover

Deutlich weniger Ausbildungen in Niedersachsen begonnen

19.03.2021, 12:31 Uhr | dpa

Deutlich weniger Jugendliche haben im vergangenen Jahr eine duale Berufsausbildung in Niedersachsen begonnen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne bezifferte den Rückgang am Freitag auf rund zehn Prozent. Das liege zum einen an den wegen der Pandemie eingeschränkten Orientierungsmöglichkeiten wie Messen oder Praktika. "All diese Dinge sind unheimlich erschwert", sagte der SPD-Politiker. Zum anderen habe nach der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren aber auch der kleinere Abschlussjahrgang zu der Entwicklung beigetragen.

Die Industrie- und Handelskammer betonte, die Unternehmer seien dennoch bemüht, möglichst viele Ausbildungsplätze anzubieten. "Die Betriebe wollen ausbilden, denn der Fachkräftemangel ist nicht weg", sagte Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Sie warb dafür, die Vielfalt der etwa 330 Ausbildungsberufe bekannter zu machen.

Auch der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Johannes Pfeiffer, warnte: "Jeder Auszubildende, den wir heute nicht haben, der fehlt uns als Fachkraft morgen." Im vergangenen Jahr sei Niedersachsens Ausbildungsmarkt "mit einem blauen Auge davongekommen". Die Risiken bestünden aber weiter.