Hannover

Fliegerbombe in Hannover entdeckt: 3800 Menschen evakuiert

19.03.2021, 13:48 Uhr | dpa

Auf einem Grundstück in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Vor der Entschärfung des Blindgängers müssen knapp 3800 Bewohner des Stadtteils Misburg ihre Häuser verlassen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Auch Linien der Deutschen Bahn seien betroffen. Die britische Fünf-Zentner-Bombe war am Donnerstagnachmittag bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. In den Sporthallen von zwei Schulen wurden für die Anwohner der Bombenräumung Betreuungsstellen eingerichtet. Dorthin sollen kostenlose Busse eingesetzt werden. Die betroffenen Bewohner können laut Feuerwehr voraussichtlich erst in den Abendstunden in ihre Wohnungen zurückkehren.