Hannover

Polizei und Feuerwehr retten hilflose Hündin von Brücke

21.03.2021, 15:39 Uhr | dpa

Polizei und Feuerwehr haben eine Hündin in Hannover aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier war auf einer Abrisskante einer ehemaligen Brücke gefangen und konnte weder vor noch zurück, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Hund am Samstag entdeckt und die Beamten alarmiert. Die ehemalige Brücke für den Zugverkehr war vor wenigen Wochen gesprengt worden. Eine Polizistin gelangte an die Abrisskante, das verängstigte Tier ließ sich jedoch nicht helfen. Deshalb rückte die Feuerwehr mit einer Leiter an und barg die Mischlingshündin. Die Polizei ermittelte die Halterin - die 49-Jährige hatte bereits nach ihrer Hündin gesucht.