Hannover

Ministerin stellt Ackerbau- und Grünlandstrategie vor

22.03.2021, 00:42 Uhr | dpa

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will heute die Niedersächsische Ackerbau- und Grünlandstrategie vorstellen. Es soll auch darum gehen, den Ackerbau in Zukunft nachhaltiger zu betreiben. In sechs Arbeitsgruppen wurden Lösungen erarbeitet. Dabei sollen Ertragssicherung sowie Biodiversität und Ökologie unter einen Hut gebracht werden.