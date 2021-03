Hannover

Neue Fahrradstaffel startet in Hannover

22.03.2021, 02:12 Uhr | dpa

Vom Streifenwagen auf zwei Räder - in Hannover soll zukünftig auch eine Fahrradstaffel Straßen und Wege kontrollieren. Die Gruppe aus sechs Polizistinnen und Polizisten soll am heutigen Montag vorgestellt werden. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Beobachtung des Verkehrs, sagte ein Sprecher der Direktion. Aber auch bei Demonstrationen oder auf Streife am Maschsee oder im Stadtwald Eilenriede könnten die radelnden Kollegen Vorteile haben. Die Testphase ist zunächst für ein Jahr ausgelegt. 365 Tage im Jahr, bei Wind und Wetter, soll die Staffel auf den Rädern unterwegs sein.

Vorbilder gibt es bereits in anderen deutschen Kommunen - darunter auch zwei in Niedersachsen, nämlich Braunschweig und Osnabrück. Dort gehörten Polizisten auf Fahrrädern bereits seit 2019 beziehungsweise 2020 zum Stadtbild, so der Sprecher in Hannover.