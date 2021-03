Hannover

Zahl der wegen Geflügelpest getöteten Tiere steigt

22.03.2021, 17:14 Uhr | dpa

Rund eine Million Tiere sind in Niedersachsen wegen der grassierenden Geflügelpest getötet worden. "Das ist leider ein trauriger Rekord", sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast am Montag. Landesweit gab es bislang 64 Ausbrüche der hochansteckenden Tier-Infektionskrankheit mit dem Erreger H5N8. Mit 34 Putenmast-, drei Entenmast- und einem Hähnchenmastbetrieb ist besonders der Landkreis Cloppenburg betroffen.

Insgesamt ist die Krankheit in Niedersachsen unter anderem in 46 Puten-, fünf Enten-, zwei Hähnchenmast- und drei Legehennenbetrieben ausgebrochen. Die Betriebe sind in zehn Landkreisen und kreisfreien Städten. Die CDU-Politikerin lud Tierhalter, deren Ställe geräumt werden mussten, für Dienstag zu einer Telefonkonferenz ein.

Die Untersuchungen laufen derweil auf Hochtouren: Im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind den Angaben zufolge bislang mehr als 17 140 Proben von Hausgeflügel untersucht worden - allein für den Landkreis Cloppenburg sind es mehr als 12 000 Proben. Weitere Ausbrüche seien wahrscheinlich, die Infektion sei unter Wildvögeln verbreitet.