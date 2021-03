Hannover

Polizei sucht Hinweise auf vermissten Zwölfjährigen

22.03.2021, 18:00 Uhr | dpa

Die Polizei Hannover sucht einen seit drei Tagen vermissten Zwölfjährigen. Der Junge aus Wolfenbüttel verschwand aus einer innerstädtische Aufnahmeeinrichtung des Jugendamts, wie die Polizei am Montag mitteilte. Schon zuvor war das Kind aus seiner Wohngruppe am Stadtrand von Wolfenbüttel weggelaufen, später wurde es in Hannover gefunden und an das Jugendamt übergeben. Am selben Tag verließ der Junge die Unterkunft des Jugendamts wieder. Der Zwölfjährige soll etwa 1,30 Meter groß sein, hat schwarzes Haar und ist mit einer dunkelblauen Jogginghose und einer roten Jacke bekleidet.