Hannover

Schlafenden Ehemann erstochen: Prozess gegen Frau beginnt

25.03.2021, 02:46 Uhr | dpa

Eine 47-Jährige soll ihren schlafenden Ehemann erstochen haben - ab heute muss sie sich am Landgericht Hannover wegen heimtückischen Mordes verantworten. Nach einem Streit im vergangenen Oktober soll die Frau dem schlafenden Familienvater im gemeinsamen Haus den Mund zugehalten und ihm ein etwa 15 Zentimeter langes Messer in den Oberkörper gerammt haben, wie das Gericht mitteilte. Sie habe ihn töten wollen. Dabei soll sie die Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt haben. Der Mann starb den Angaben zufolge innerhalb kürzester Zeit an schweren inneren Blutungen.

Zur Familie gehören drei Kinder. Das jüngste Kind, ein zwölfjähriges Mädchen, soll seinen toten Vater mit dem Messer in der Brust gesehen haben, wie ein Gerichtssprecher sagte. Auch den Streit habe sie mitbekommen und sei als Zeugin befragt worden.