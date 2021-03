Hannover

Erwerbstätige arbeiten weniger Stunden im Corona-Jahr 2020

25.03.2021, 12:22 Uhr | dpa

Bedingt durch die Corona-Pandemie haben Erwerbstätige in Niedersachsen im Jahr 2020 rund 244 Millionen Stunden weniger gearbeitet als noch im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 4,3 Prozent - dem bislang höchsten Minus seit der ersten Berechnung des Arbeitsvolumens in Niedersachsen im Jahr 2000, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mitteilte. Als Gründe führt die Behörde an, dass es durch die Pandemie zu Arbeitsausfällen etwa durch Kurzarbeit, zusätzliche Krankheitsfälle und Quarantäne gekommen war. Zudem blieben Beschäftigte auch wegen der Schließung von Schulen und Kitas ihren Arbeitsstellen fern.

Insgesamt wurden landesweit 2020 rund 5,4 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Laut dem Landesamt lag das Arbeitsvolumen damit auf dem Niveau von 2014 - allerdings auch noch über dem Wert zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 2009 von 5,1 Milliarden Stunden. Die wenigsten Arbeitsstunden wurden mit 4,9 Milliarden bislang im Jahr 2005 verzeichnet.

Das Arbeitsvolumen ging im Vergleich zum Vorjahr in allen Wirtschaftsbereichen zurück. Die geringsten Verluste verzeichnete der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (-0,1 Prozent) und das Baugewerbe (-0,3 Prozent). Im Handel, Gastgewerbe und Verkehr war der Rückgang mit minus 7,3 Prozent am höchsten.

Gemessen an der Arbeitsleistung pro Kopf arbeiteten Erwerbstätige 2020 in Niedersachsen im Schnitt 1323 Stunden - 45 Stunden weniger als noch 2019. Damit liegt Niedersachsen etwas unter dem Bundesschnitt. Im Durchschnitt aller Länder kamen 1332 Arbeitsstunden auf jede erwerbstätige Person. Arbeitszeiten im Homeoffice wurden in der Statistik als normale Arbeitszeiten erfasst.