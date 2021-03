Hannover

CDU-Fraktionsvize: Lage der Kita-Fachkräfte verbessern

26.03.2021, 09:07 Uhr | dpa

Im Streit um das Kita-Gesetz für Niedersachsen hat CDU-Landtagsfraktionsvize Mareike Wulf auf den Mangel an Fachkräften hingewiesen. "Perspektivisch wollen wir natürlich die dritte Kraft", sagte die Politikerin der "Nordwest-Zeitung" (Freitag). "Unser Problem ist: Es gibt einen Mangel an Fachkräften, gleichzeitig müssen die Betreuungskapazitäten kontinuierlich ausgebaut werden." Jährlich würden 5000 Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet, nicht alle davon gingen überhaupt in die Kita. "Dabei brauchen wir allein 3400 Kräfte für zusätzliches Personal", betonte sie. Ziel sei, die Arbeitssituation der Fachkräfte zu verbessern.

Zuvor hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kürzlich den Gesetzentwurf der rot-schwarzen Regierung gegen Kritik der Opposition verteidigt. In diesem Jahr stünden 1,6 Milliarden Euro für mehr Plätze, Personal und Qualitätsverbesserungen in Krippen, Kindergärten und Horten zur Verfügung. Die dritte Betreuungskraft für Kindergärten - auf die Erfüllung dieses Regierungsvorhabens pocht die Opposition - könne noch nicht im Gesetz festgeschrieben werden. Ein Stufenplan zur Einführung der dritten Kraft, die es bisher nur in Krippen gibt, solle aber in einem begleitenden Antrag benannt werden.

Pädagogische Fachkräfte, Mitarbeiter der frühkindlichen Bildung sowie die Gewerkschaft Verdi hatten gegen das Gesetz demonstriert, weil ihnen die angekündigten Reformen nicht weit genug gehen. Es ist die erste grundlegende Überarbeitung des Gesetzes seit knapp 30 Jahren. Es soll am 1. August in Kraft treten.

Wulf erklärte, die Ausbildung dauere vier Jahre, diese "vollschulische Ausbildung ist für junge Menschen nur bedingt attraktiv". Daher sei ergänzend eine dualisierte Ausbildung eingeführt worden: "Schon während der Ausbildung kann der Nachwuchs in einer Kita beschäftigt werden und den theoretischen Teil in der Fachschule absolvieren." Man wolle sich "verbindlich" auf einen Stufenplan verständigen.