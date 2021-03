Hannover

Wirtschaft in Niedersachsen schrumpft 2020 um 4,9 Prozent

30.03.2021, 12:27 Uhr | dpa

Die Wirtschaftsleistung in Niedersachsen ist im Corona-Jahr 2020 preisbereinigt um 4,9 Prozent gefallen. Pandemiebedingte Lockdowns, unterbrochene Lieferketten und Grenzschließungen in Abnehmerländern hätten auch die niedersächsische Wirtschaft schwer getroffen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit.

Das Verarbeitende Gewerbe sei vom Einbruch besonders betroffen - die Bruttowertschöpfung ging um 12,6 Prozent zurück. Ebenfalls stark getroffen habe die Krise die Bereiche Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit einem Rückgang um 5,3 Prozent. Der Tourismus verzeichnete 35 Prozent weniger Übernachtungen, der Umsatz brach um gut 34 Prozent ein. Gegen den Trend legte das Baugewerbe um 4,2 Prozent zu. Insgesamt schrumpfte die deutsche Wirtschaft vergangenes Jahr um 4,9 Prozent - Niedersachsen lag also genau im Schnitt.