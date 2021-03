Hannover

Arbeitsmarktzahlen für Niedersachsen und Bremen

31.03.2021, 02:03 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt am Mittwoch die Arbeitsmarktzahlen für Niedersachsen und Bremen im März vor. Von Januar auf Februar war die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen um 0,7 Prozent gestiegen. Arbeitslos gemeldet waren 269 037 Menschen. Die Quote lag bei 6,1 Prozent. Die sonst übliche Frühjahrsbelebung sei durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden, teilte die Arbeitsagentur in Hannover mit. Im kleinsten Bundesland Bremen nahm die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar um 1,2 Prozent zu. 42 510 Personen waren arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 11,6 Prozent.