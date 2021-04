Hannover

Kultusminister: Testpläne für Zeit nach den Osterferien

01.04.2021, 03:40 Uhr | dpa

Nach den Osterferien soll an Niedersachsens Schulen eine Schnelltest-Strategie gegen die Ausbreitung von Corona-Infektionen in den Klassen greifen. Die konkreten Testpläne stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag (11.30 Uhr) in Hannover vor. In der vergangenen Woche vor den Osterferien wurden in den Schulen erstmals sogenannte Corona-Laientests für alle Schülerinnen und Schüler sowie für die Beschäftigten ausgegeben. Ziel war es, das Testen erst einmal zu üben und so Erfahrungen für eine durchgehende Teststrategie nach den Ferien zu gewinnen. Auch über die Ergebnisse der Testwoche will der Minister informieren.