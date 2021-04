Hannover

Großparkplätze am Steinhuder Meer über Ostern gesperrt

01.04.2021, 12:48 Uhr | dpa

Um einen Andrang an Tagestouristen zu verhindern, werden am Steinhuder Meer die Großparkplätze über Ostern gesperrt. Das teilte die Stadt Wunstorf mit. Der Bürgermeister bat die Menschen, Steinhude nicht zu besuchen. Wenn viele Touristen kämen, bestehe die Gefahr, dass "das Ansammlungsverbot nicht eingehalten werden kann. Dies soll nach Möglichkeit im Vorfeld verhindert werden". Auch die Einfahrt in den Ort werde beschränkt und die Zufahrtsstraßen zu den Parkplätzen gesperrt. Die Badeinsel in dem riesigen See werde ebenfalls abgesperrt.