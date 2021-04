Hannover

Ausgangssperre in Region Hannover begonnen

01.04.2021, 23:04 Uhr | dpa

Die nächtliche Ausgangssperre in und um Hannover hat ohne große Zwischenfälle begonnen. Wie die Polizei am Donnerstagabend bestätigte, war die Lage sehr ruhig. Von den Beschränkungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr sind 1,1 Millionen Menschen betroffen. Lediglich in der Nordstadt versammelten sich laut Polizei etwa 50 Menschen, um gegen die Ausgangssperre zu protestieren. Die Beamten waren demnach mit den Demonstranten im Gespräch.

Bis zum 12. April dürfen die Menschen ihre Wohnungen und Häuser nur aus einem triftigen Grund verlassen. Zudem gibt es eine Erweiterung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Region Hannover erließ die Maßnahme wie zahlreiche andere Kommunen in Niedersachsen wegen hoher Corona-Infektionszahlen.

Gestützt auf die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung erließen die Kreise für ihr Gebiet Allgemeinverfügungen. Die neue Landesverordnung schreibt eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 vor. In vielen Landkreisen in Niedersachsen sowie in Bremen haben nächtliche Ausgangssperren bereits begonnen. In manchen Kommunen gelten sie bereits ab 21.00 Uhr.