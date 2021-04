Hannover

Kaum Ausflügler in Parks: Zweitwohnungsbesitzer an Küste

02.04.2021, 16:06 Uhr | dpa

Die niedersächsischen Ausflugsorte sind an Karfreitag zum großen Teil ziemlich leer geblieben. "Das Wetter ist nicht so toll", sagte ein Polizeisprecher am Dümmer See. "Es soll Samstag und Ostersonntag besser werden, da erwarten wir mehr Besucher." Ähnlich sah es am Maschsee in Hannover und anderen beliebten Aufenthaltsorten im Freien aus. An der Küste war es da schon voller. "Bei uns reisen viele Zweitwohnungsbesitzer an, wir haben regen Zulauf", berichtete ein Polizeisprecher in Cuxhaven.

Die Polizei hatte angekündigt, über Ostern verstärkt an Ausflugszielen und in Naherholungsgebieten die geltenden Ansammlungsverbote zu kontrollieren. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten die Menschen nicht verreisen und zu Hause bleiben, bat die Polizei. Es werden mehr Beamte eingesetzt und die Einhaltung von Ausgangssperren, Ansammlungsverboten und Maskenpflicht verschärft kontrolliert und Verstöße geahndet. Dazu werden auch Kräfte der Ordnungsämter eingesetzt, hieß es.

Die Polizeidirektion Hannover bereite sich auf einen größeren Einsatz am Wochenende vor. Während der Feiertage werden erfahrungsgemäß viele Bürgerinnen und Bürger ihre freie Zeit bei gutem Wetter draußen verbringen wollen.

Tagesausflüge könnten mitunter beschränkt werden. So werden etwa die Großparkplätze am Steinhuder Meer und die Badeinsel im See vom 2. bis 5. April gesperrt. Auch Einfahrten in den Ortskern von Steinhude werden beschränkt, wie die Stadt Wunstorf bekanntgab.