96-Trainer Kocak über Kritik an Löw: "Das verdient er nicht"

02.04.2021, 16:06 Uhr | dpa

Hannovers Trainer Kenan Kocak kommt vor Beginn des Spiels in das Stadion. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Hannovers Trainer Kenan Kocak gefällt der Umgang einiger Kritiker mit Bundestrainer Joachim Löw nicht. "So geht man mit einem verdienten Sportsmann wie Jogi Löw meiner Meinung nach nicht um. Das verdient er nicht", sagte Kocak am Freitag.

Mit Blick auf die in diesem Sommer anstehende Fußball-Europameisterschaft sagte Kocak: "Ich wünsche mir, dass er sein Turnier noch spielen kann und dass er den maximalen Erfolg holen kann. Davon bin ich auch überzeugt und finde auch, dass er nach wie vor einen sehr guten Job macht." Zuletzt hatten die 0:6-Schmach gegen Spanien im November und das 1:2 am Mittwoch gegen Nordmazedonien Kritik an der deutschen Nationalmannschaft und Löw hervorgerufen.