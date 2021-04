Hannover

Regierung wählt Städte für Öffnungsmodell aus

03.04.2021, 02:40 Uhr | dpa

Blick in den Plenarsaal des Landtags von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

Niedersachsens Landesregierung will heute in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden entscheiden, welche Städte nach Ostern Geschäfte, Straßencafés und Kultureinrichtungen öffnen dürfen. Ausgewählt werden im Rahmen sogenannter Modellprojekte rund 25 Kommunen - beworben hatten sich 65 Orte, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kommune eine Corona-Inzidenz von unter 200 aufweist. Mittels negativer Corona-Tests und digitaler Kontaktnachverfolgung mit der Luca-App sollen "sichere Zonen" entstehen, in denen das öffentliche Leben möglich sein soll. Im baden-württembergischen Tübingen war die Inzidenz im Rahmen eines ähnlichen Modellprojekts deutlich gestiegen.