Hannover

HSV: Mit Sieg direkten Aufstiegsrang zurückerobern

04.04.2021, 01:37 Uhr | dpa

Der Hamburger SV will nach den Samstag-Siegen der Rivalen VfL Bochum und Greuther Fürth den direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobern. Nötig ist dazu heute(13.30 Uhr/Sky) mindestens ein Punkt im Nordderby bei Hannover 96. Der HSV würde mit Fürth (50) gleichziehen und aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rang zwei hinter Tabellenführer VfL Bochum (54) klettern.

HSV-Trainer Daniel Thioune hatte angesichts der 0:1-Niederlage in der Hinrunde gegen die Niedersachsen aber eine Wiedergutmachung von seinen Profis gefordert. "Was die Punktausbeute betrifft, wollen wir uns revanchieren", kündigte der 46-Jährige für die Partie bei den Niedersachsen an.