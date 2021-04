Hannover

Tonne verteidigt KMK-Entscheidung zu Abiturprüfungen

08.04.2021, 20:50 Uhr | dpa

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat die Entscheidung der Kultusministerkonferenz zum Abhalten der Abiturprüfungen verteidigt. Absage-Debatten darum seien völlig fehl am Platze und gingen zu Lasten der jungen Menschen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend im Anschluss an die Kultusministerkonferenz. Die Konferenzteilnehmer hätten sich auf einen stabilen Rahmen geeinigt, damit die Prüfungen länderübergreifend anerkannt werden. Diese würden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards stattfinden.

Die Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland sollen ihre Prüfungen auf Beschluss der Ministerrunde in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie ablegen.

Tonne sieht das Land derweil mit seinem Corona-Testkonzept in den Schulen auf einem guten Weg. "Die Wissenschaft hat bestätigt, dass das Testkonzept mit zwei wöchentlichen Tests gut und wirksam ist als zusätzliche Maßnahme, um Schule sicherer zu machen."

Die Ministerkonferenz habe zudem festgehalten, dass Schule und Bildung auch in der Pandemie gesichert werden müssten. Es gehe nicht, dass der Lockdown von einigen nur als Kita- und Schulschließungen interpretiert werde. "Die Kinder und Jugendlichen erbringen seit der Vorweihnachtszeit einen erheblichen Beitrag zur Kontaktreduzierung", sagte der niedersächsische Ressortchef. Die Auswirkungen auf die Kinder und die Familien müssten bei allen Entscheidungen im Fokus stehen.

Tonne deutete an, dass es ein großes Förderprogramm zur Kompensation von Lernrückständen geben könnte. Dazu gebe es gute Gespräche mit dem Bund. Ein solches umfangreiches Programm würde die Maßnahmen in Niedersachsen sinnvoll ergänzen.