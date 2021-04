Hannover

Angehende Jäger müssen Abschluss wegen Corona unterbrechen

11.04.2021, 08:44 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat für die Jäger in Niedersachsen weitreichende Auswirkungen. Viele Jagdscheinkurse mussten unterbrochen oder ausgesetzt werden, sagte Florian Rölfing von der Landesjägerschaft Niedersachsen. Verlässliche Zahlen über abgelegte Prüfungen gebe es deswegen für das vergangene Jahr noch nicht. "Grundsätzlich ist in den letzten Jahren ein steigendendes Interesse am Jagdschein zu beobachten." Gründe dafür seien unter anderem der Trend zu mehr Nachhaltigkeit und bewussterer Ernährung. In den Jahren 2016 bis 2019 haben jeweils rund 3500 Menschen erfolgreich die Prüfung zum Jäger abgelegt. Insgesamt gibt es in Niedersachsen rund 60 000 Menschen mit einem Jagdschein.

Für die bereits ausgebildeten Jäger fielen coronabedingt viele Jagden aus oder mussten in einem viel kleineren Rahmen stattfinden. Auch das Jagdjahr 2021, das wie immer am 1. April beginnt, sieht Rölfing problematisch. Hygienekonzepte, Abstandsregelungen und auch Kontaktnachverfolgungen müssen so beispielsweise bei den großen Gesellschaftsjagden beachtet werden.