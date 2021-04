Hannover

Unternehmen haben hohe Bereitschaft für freiwillige Tests

13.04.2021, 15:08 Uhr | dpa

Die Bereitschaft der Unternehmen, Mitarbeiter freiwillig auf Corona zu testen, ist laut Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) sehr hoch. Weit mehr als jedes zweite Unternehmen in Niedersachsen biete seinen Beschäftigten schon jetzt freiwillig Tests an oder plane dies zu tun - Tendenz deutlich steigend, teilte IHKN-Präsident Uwe Goebel am Dienstag mit. Dies zeige eine aktuelle Umfrage der IHK. Jetzt komme es darauf an, die Unternehmen bei ihrem Test-Engagement von politischer Seite zu unterstützen.

Eine Testpflicht hält Goebel aber für kontraproduktiv. Mit Misstrauen lasse sich keine Krise bewältigen, sondern nur mit vertrauensvollem Miteinander, betonte der IHKN-Präsident. Aus seiner Sicht sei die Kombination aus einer höheren Anzahl von Corona-Tests und einem beschleunigten Impftempo das entscheidende Instrument, um die Pandemie zu bezwingen. Zentrale Herausforderung in der Praxis seien weiterhin Probleme bei der Beschaffung der Tests.