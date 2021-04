Hannover

Schröder zum Geburtstag mit Opernsänger überrascht

15.04.2021, 13:35 Uhr | dpa

Altkanzler Gerhard Schröder ist an seinem 77. Geburtstag mit dem Ständchen eines Opernsängers vor dem Haus in Hannover überrascht worden. "Gerhard war sehr berührt, weil er mit einer solchen Feier gar nicht gerechnet hatte", sagte seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim dem Magazin "Gala" (Heft 16/2021).

Dargeboten wurden von einem befreundeten Musiker demnach "Mattinata" von Ruggero Leoncavallo, Franz Schuberts "Der Atlas" sowie Schröders Lieblingslied "My Way" von Frank Sinatra. In der "Gala" sind Fotos zu sehen, wie das festlich gekleidete Paar vom Fenster aus dem Sänger zuwinkt.

Zu den anderen Geschenken zählten nach Angaben von Schröder-Kim eine selbst gebackene Torte und eine Skulptur, die ein tanzendes Paar darstellt. Der frühere SPD-Chef feierte am 7. April seinen 77. Geburtstag. Seit 2018 ist Schröder mit der aus Südkorea stammenden Dolmetscherin verheiratet, es ist seine fünfte Ehe.