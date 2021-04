Hannover

Zuversicht in Niedersachsens Wirtschaft wächst etwas

16.04.2021, 12:51 Uhr | dpa

Die Unternehmen in Niedersachsen schauen trotz des Corona-Lockdowns wieder etwas optimistischer auf die kommenden Monate. Allerdings unterscheidet sich die Lage je nach Branche stark. "Drei Viertel der Unternehmen sind mit ihrer Geschäftslage zufrieden, die Industrie befindet sich im Aufschwung", sagte Mirko-Daniel Hoppe von der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) am Freitag. "Aber gleichzeitig stehen viele Einzelhändler und Dienstleister unverändert vor dem Ruin, da sie ihren Geschäften nur eingeschränkt oder gar nicht nachgehen dürfen."

In der IHKN-Konjunkturumfrage zum ersten Quartal gab jedes fünfte Unternehmen (20 Prozent) an, es erwarte in den kommenden Monaten bessere Geschäfte. Das sind etwas mehr als zum Jahresende 2020 (16 Prozent). Mit 29 Prozent war der Anteil der Unternehmen, die eine Verschlechterung befürchten, jedoch höher (Vorquartal: 35 Prozent).

Der Konjunkturklimaindex als Stimmungsbarometer legte von 91 auf 96 Punkte zu. Zurückzuführen ist das laut IHKN auf die exportgetriebene Industrie. Trotz des Anstiegs liegt der Wert noch unter dem langjährigen Durchschnitt von 105 Punkten.

Die Hoffnungen der Betriebe auf eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau ruhen auf einem schnellen Impffortschritt sowie der Umsetzung der Modellöffnungen in ausgewählten Kommunen. Die Modellprojekte könnten gerade für den Einzelhandel eine Perspektive schaffen, betonte IHKN-Experte Hoppe.

Die Landesregierung plant, zunächst in gut einem Dutzend Kommunen an Negativtests gekoppelte Öffnungen von Geschäften, Straßencafés und Kultureinrichtungen zu erproben. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will daran trotz steigender Infektionszahlen festhalten. Vor dem Hintergrund der vom Bund geplanten Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist die Umsetzung allerdings unsicher.