Hannover

65-Jähriger bei Unfall auf A7 ums Leben gekommen

20.04.2021, 19:35 Uhr | dpa

Ein 65 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto und einem Anhänger auf der A7 tödlich verunglückt. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am Dienstag an der Anschlussstelle Großburgwedel auf die Autobahn in Richtung Kassel auf. Beim Beschleunigen habe er die Kontrolle über das in Schleudern geratene Fahrzeug und den Anhänger verloren, auf dem er einen Pkw transportierte. Er überquerte drei Fahrstreifen, stieß gegen die Mittelleitplanke und blieb quer auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Dort fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Auto in das Gespann. Der 65-Jährige aus Burgwedel wurde eingeklemmt und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 67-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 124 000 Euro.