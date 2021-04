Hannover

Was plant Niedersachsen zum 75. Geburtstag?

27.04.2021, 01:01 Uhr | dpa

Zum 75. Geburtstag des Landes Niedersachsen wollte Ministerpräsident Stephan Weil es so richtig krachen lassen. Das sagte der SPD-Politiker vor fünf Jahren nach einem Festakt zum 70. Landesgeburtstag - jetzt könnte die Corona-Pandemie die Feier gewaltig schrumpfen lassen. Was das Land bislang plant und in welchem Rahmen - "hoffentlich" - gefeiert werden soll, das will Weil am Dienstag (11.00 Uhr) in Hannover vorstellen.

Das Land Niedersachsen, das zweitgrößte Bundesland, wurde per Verordnung der britischen Militärverwaltung zum 1. November 1946 aus den Ländern Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe ins Leben gerufen. Ein solches Gebietskonglomerat hatte es in der Form zuvor nicht gegeben.

Gleichzeitig soll das Projekt "Digitale Menschenkette" mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus aus Hannover und Keno Veith, der als Platt sprechender "schwatter Ostfrees Jung" zum Internetstar wurde, gestartet werden.