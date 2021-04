Hannover

Bahlsen baut 100 Arbeitsplätze ab

29.04.2021, 15:39 Uhr | dpa

Der Kekshersteller Bahlsen will über einen Zeitraum von drei Jahren rund 100 Arbeitsplätze abbauen. Etwa 60 davon würden noch in diesem Jahr gestrichen, teilte das Traditionsunternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Die Mehrzahl der betroffenen Stellen sei in Deutschland angesiedelt. Der Abbau finde auf allen Hierarchieebenen statt. Von der Maßnahme ausgenommen seien aber die Produktion, die Logistik und die Bahlsen-Verkaufsstellen.

Hintergrund sei eine strategische Neuausrichtung, die eine bessere internationale Koordinierung ermöglichen soll. Neben der Kernregion im deutschsprachigen Raum will sich Bahlsen vor allem auf Märkte in Großbritannien, den USA und in Asien konzentrieren. Dafür würden Prozesse zentralisiert und Strukturen verschlankt, hieß es.

"In Zukunft setzen wir noch mehr als bisher auf starke Marken,

Innovation und Nachhaltigkeit", erklärte Vorstandschef Phil Rumbol laut Mitteilung. Firmenpatriarch und Verwaltungsratschef Werner Bahlsen betonte, Familie, Verwaltungsrat und Geschäftsführung stünden gemeinsam hinter der Neuausrichtung.

Bereits im Dezember hatte Bahlsen strategische Veränderungen angekündigt. Der Kekshersteller betreibt unter anderem eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie ein "Zukunftslabor" in Berlin und arbeitet mit Start-ups für neue Produkte zusammen.