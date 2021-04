Hannover

Infektionszahlen in Hotspots gehen langsam zurück

30.04.2021, 09:34 Uhr | dpa

Auch wenn Niedersachsen besser dasteht als der Bundesdurchschnitt, bleiben die Corona-Infektionszahlen im Land auf relativ hohem Niveau. Am Freitag wurden nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) 1779 neue Fälle registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes stieg im Vergleich zum Vortag leicht von 104,8 auf 106,7, wie aus der Internetseite der Landesregierung zur Corona-Lage hervorgeht. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den niedersächsischen Kliniken sank demnach auf 999, davon waren allerdings weiterhin 303 auf Intensivstationen (Stand Donnerstag).

Am angespanntesten im Land ist die Lage noch immer im Landkreis Vechta mit einer Inzidenz von 280,8, gefolgt von den Städten Salzgitter (236,8) und Delmenhorst (188,2). In allen drei Hotspots sanken allerdings die Werte gegenüber dem Vortag. In der Region Hannover stieg die Inzidenz dagegen auf jetzt 145,6 - damit ist immerhin Terminshopping weiterhin möglich.

Die Stadt Bremen verzeichnete eine Inzidenz von 139,0, Bremerhaven hatte den Wert 137,3. Der Landkreis Friesland (34,4) und der Landkreis Wittmund (31,6) können sich darüber freuen, beinahe die niedrigsten Werte in ganz Deutschland vorzuweisen. Nur im Landkreis Schleswig-Flensburg im äußersten Norden wurde eine geringere Inzidenz registriert.